Москва29 июл Вести.В поселке Красная Яруга в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Информацию оперштаб региона разместил в MAX.

Повреждения нанесены ряду объектов инфраструктуры региона.

В Белгороде при атаке беспилотника на еще один коммерческий объект повреждены навес, остекление и оборудование. В городе Шебекино от удара FPV-дрона загорелся грузовой автомобиль говорится в сооьщении

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В селе Белянка при детонации FPV-дрона осколками посекло комбайн. В селе Новая Таволжанка у частного дома пробита кровля, посечен забор.

Взрыв FPV-дрона произошел на предприятии в селе Красный Октябрь в Белгородском округе, поврежден автомобиль. На автодороге Октябрьский - Ясные Зори атакован грузовик, у него разбиты стекла.

В селе Дорогощь Грайворонского округа взорвавшийся на территории соцобъекта беспилотник повредил остекление. В Ракитянском округе на автодороге Ракитное - Бобрава сгорел грузовой автомобиль. Информация уточняется.