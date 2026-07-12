Один мирный житель погиб и трое ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Машина подорвалась на взрывном устройстве в Белгородской области, погиб мужчина Один мирный житель погиб и трое ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Москва12 июл Вести.В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель и пострадали еще трое. Об этом сообщается на канале оперштаба региона в MAX.

Уточняется, что погибший – мужчина.

В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Еще один мужчина, находившийся в машине, получил открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения по всему телу. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Атакованный автомобиль сгорел.

В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Он был ранен в живот и грудную клетку, скорая помощь доставит его в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще одному мирному жителю в городе Валуйки ударом дрона оторвало два пальца руки. Также он получил открытый перелом бедра и был доставлен в больницу бригадой скорой в тяжелом состоянии. На месте атаки был поврежден объект транспортной инфраструктуры.