Москва12 июлВести.В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель и пострадали еще трое. Об этом сообщается на канале оперштаба региона в MAX.
Уточняется, что погибший – мужчина.
В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в сообщении
Еще один мужчина, находившийся в машине, получил открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения по всему телу. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Атакованный автомобиль сгорел.
В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Он был ранен в живот и грудную клетку, скорая помощь доставит его в городскую больницу №2 Белгорода.
Еще одному мирному жителю в городе Валуйки ударом дрона оторвало два пальца руки. Также он получил открытый перелом бедра и был доставлен в больницу бригадой скорой в тяжелом состоянии. На месте атаки был поврежден объект транспортной инфраструктуры.