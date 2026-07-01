Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили по машине в Белгородской области, один человек погиб и трое ранены Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва1 июл Вести.В результате атаки со стороны Украины на Белгородскую область один мирный житель погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

При атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Вражеский дрон нанес целенаправленный удар по машине в поселке Уразово Валуйского округа. Мужчина скончался на месте.

Трое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти, медицинская помощь оказывается в полном объеме.