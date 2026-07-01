Москва1 июлВести.В результате атаки со стороны Украины на Белгородскую область один мирный житель погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
При атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили раненияговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Вражеский дрон нанес целенаправленный удар по машине в поселке Уразово Валуйского округа. Мужчина скончался на месте.
Трое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти, медицинская помощь оказывается в полном объеме.