После атак ВСУ на Белгородскую область погиб человек, еще двое ранены

После атак ВСУ на Белгородскую область погиб человек, еще 2 пострадали После атак ВСУ на Белгородскую область погиб человек, еще двое ранены

Москва27 июл Вести.Украинские боевики атаковали Белгород и Белгородскую область, в результате террористических атак один мирный житель погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте… Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

На месте атаки также повреждены навес и четыре автомобиля.

В селе Глотово после детонации украинского FPV-дрона мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу.