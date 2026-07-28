Москва28 июлВести.Один мирный житель Белгородской области погиб, еще один получил ранения после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В поселке Новосадовый … беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. От полученных травм мужчина скончался на месте… Второго пострадавшего с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставили в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Родным и близким погибшего выразили соболезнования.
В результате детонации дрона загорелись оборудование и автомобиль — пожарным расчетом очаги возгорания потушены.
Ударам также подверглись населенные пункты Новая Нелидовка, Шебекино, Замостье и Двулучное. Повреждены две хозпостройки, припаркованный автобус, 2 частных дома, 2 автомобиля.