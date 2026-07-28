Мирный житель Белгородской области погиб, еще один ранен после удара дрона ВСУ

Один мирный житель Белгородской области погиб, еще один ранен после удара ВСУ Мирный житель Белгородской области погиб, еще один ранен после удара дрона ВСУ

Москва28 июл Вести.Один мирный житель Белгородской области погиб, еще один получил ранения после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Новосадовый … беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. От полученных травм мужчина скончался на месте… Второго пострадавшего с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

В результате детонации дрона загорелись оборудование и автомобиль — пожарным расчетом очаги возгорания потушены.

Ударам также подверглись населенные пункты Новая Нелидовка, Шебекино, Замостье и Двулучное. Повреждены две хозпостройки, припаркованный автобус, 2 частных дома, 2 автомобиля.