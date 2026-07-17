Москва17 июлВести.В селе Никольское Белгородской области произошел удар беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль. В результате происшествия погиб один человек, сообщает оперативный штаб региона.
Село, оказавшееся под ударом Украины, находится в Белгородском округе.
При ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина скончался на местенаписано в сообщении оперштаба
Еще одна детонация аналогичного беспилотника привела к слепому осколочному ранению мягких тканей головы жителя города Шебекино.
Зафиксировано нанесение ущерба в ряде других населенных пунктов региона.