Украинский беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший Мужчина получил осколочные ранения из-за атаки дроном автомобиля под Белгородом

Москва15 мая Вести.Под Белгородом в селе Нечаевка был атакован беспилотником автомобиль. В результате мирный житель, находящийся в транспортном средстве, был ранен. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"В селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель", — отмечается в сообщении.

Как информирует штаб, мужчина получил слепые осколочные ранения спины, он был направлен в областную больницу. В настоящее время он находится под присмотром врачей, ему оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что от налета дрона ВСУ были ранены четверо в селе Солдатское Белгородской области.