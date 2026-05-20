Москва20 маяВести.За минувшие сутки территория Белгородской области 143 раза подвергалась атакам беспилотников ВСУ. Есть один погибший и раненые. Об этом сообщает врио губеранатора региона Александр Шуваев.
В результате удара беспилотника в Белгородском округе погиб мирный житель. Приношу свои искренние соболезнования родным погибшего. Четверо человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощьнаписал Александр Шуваев в мессенджере МАХ
Врио губернатора также уточнил, что атакам беспилотников подверглись Белгород и пятнадцать округов.