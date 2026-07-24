В Белгородской области от ударов ВСУ погибли двое мирных жителей, двое ранены

В Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли два человека, двое пострадали В Белгородской области от ударов ВСУ погибли двое мирных жителей, двое ранены

Москва24 июл Вести.В Белгородской области в результате очередных атак Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя, еще двое пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Во время очередных ударов со стороны ВСУ двое мирных жителей погибли, двое получили ранения говорится в публикации оперштаба

В селе Казачья Лисица Грайворонского округа при ракетном обстреле снаряд попал в частный дом - погибли двое мужчин. Женщина с осколочными ранениями шеи, рук и ног доставлена в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Дом разрушен.

В Шебекино при атаке беспилотника на многоквартирный дом получил ранения мужчина. Его госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу, позже переведут в областную больницу.

В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах также зафиксированы повреждения фасадов и остекления частных и многоквартирных домов, предприятия, административного и коммерческого зданий. Повреждено несколько автомобилей.

Информация о других последствиях уточняется.