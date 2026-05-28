Москва28 маяВести.За сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 63 раза. В результате погибли два человека, еще семь пострадали. Об этом сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Александр Шуваев.
Удары были нанесены по 11 округам региона.
Враг семь раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛАотмечается в сообщении
Противовоздушная оборона сбила 58 беспилотников.
При атаке ВСУ в Шебекинском округе получили несовместимые с жизнью травмы два человека.
В Валуйском и Шебекинском округах пострадали семь человек, включая пятерых бойцов подразделения "Орлан".