В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека, семь пострадали

Москва28 мая Вести.За сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 63 раза. В результате погибли два человека, еще семь пострадали. Об этом сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Александр Шуваев.

Удары были нанесены по 11 округам региона.

Враг семь раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА отмечается в сообщении

Противовоздушная оборона сбила 58 беспилотников.

При атаке ВСУ в Шебекинском округе получили несовместимые с жизнью травмы два человека.

В Валуйском и Шебекинском округах пострадали семь человек, включая пятерых бойцов подразделения "Орлан".