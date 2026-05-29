Москва29 маяВести.За прошедшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять человек, включая бойца "Орлана". Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Всего противник 35 раз атаковал территории региона.
В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пять человек, включая бойца "Орлана", получили ранения. Двое из них госпитализированыотмечается в сообщении
Противовоздушная оборона уничтожила над регионом 46 беспилотников.