Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА ранен боец "Орлана"

Москва10 мая Вести.Территория Белгородской области подверглась атаке БПЛА со стороны Украины. Налет ударной техники ВСУ привел к ранению бойца подразделения "Орлан", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка после того, как дрон был сбит и сдетонировал.

Мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки написал глава области в MAX

Он был доставлен в медицинское учреждение – там медики оказали ему необходимую медицинскую помощь. Лечение он продолжит амбулаторно.

Повреждения получили также микроавтобус, легковой автомобиль и частный дом.