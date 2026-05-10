Москва10 маяВести.Территория Белгородской области подверглась атаке БПЛА со стороны Украины. Налет ударной техники ВСУ привел к ранению бойца подразделения "Орлан", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка после того, как дрон был сбит и сдетонировал.
Мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клеткинаписал глава области в MAX
Он был доставлен в медицинское учреждение – там медики оказали ему необходимую медицинскую помощь. Лечение он продолжит амбулаторно.
Повреждения получили также микроавтобус, легковой автомобиль и частный дом.