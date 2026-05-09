Москва9 маяВести.В Белгородской области в результате налета беспилотных летательных аппаратов ранение получил один из бойцов "Орлана". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в городе Шебекино.
При атаке дрона ВСУ ранен боец "Орлана". Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ногнаписал Гладков в MAX
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили его в городскую больницу №2 города Белгорода. Там ему оказывается вся необходимая помощь.
Вечером 8 мая также сообщалось о ранении мирной жительницы поселка Хотмыжска в Грайворонском округе.