Боец "Орлана" был ранен в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва9 мая Вести.В Белгородской области в результате налета беспилотных летательных аппаратов ранение получил один из бойцов "Орлана". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Шебекино.

При атаке дрона ВСУ ранен боец "Орлана". Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног написал Гладков в MAX

Сотрудники скорой медицинской помощи доставили его в городскую больницу №2 города Белгорода. Там ему оказывается вся необходимая помощь.

Вечером 8 мая также сообщалось о ранении мирной жительницы поселка Хотмыжска в Грайворонском округе.