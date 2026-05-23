Боевики ВСУ 56 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области

Москва23 мая Вести.За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 56 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. Враг 4 раза применял артиллерию, а также 4 раза сбрасывал взрывные устройства с беспилотников написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Российские военнослужащие нейтрализовали 50 украинских дронов.

В результате вражеских 8 человек ранены, из них 2 госпитализированы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.