Москва23 маяВести.За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 56 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. Враг 4 раза применял артиллерию, а также 4 раза сбрасывал взрывные устройства с беспилотниковнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Российские военнослужащие нейтрализовали 50 украинских дронов.
В результате вражеских 8 человек ранены, из них 2 госпитализированы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.