Москва21 маяВести.За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 107 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Ударам … подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский округанаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В результате киевской агрессии ранены 8 человек, один из которых госпитализирован.
Ко всему прочему, 20 мая в больнице скончался мужчина, который подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая.