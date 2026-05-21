За прошедшие сутки боевики ВСУ 107 раз атаковали Белгородскую область

Москва21 мая Вести.За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 107 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ударам … подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский округа написал он в своем канале в мессенджере MAX

В результате киевской агрессии ранены 8 человек, один из которых госпитализирован.

Ко всему прочему, 20 мая в больнице скончался мужчина, который подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая.