За сутки украинские боевики 52 раза атаковали территорию Белгородской области За прошедшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области

Москва15 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Совершены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

Противник 4 раза использовал артиллерию и авиацию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 96 вражеских беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеской агрессии пострадали два мирных жителя, один из них находится в больнице.