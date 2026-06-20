За прошедшие сутки боевики ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область За прошедшие сутки боевики ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область

Москва20 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Противник совершил 7 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 3 раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА… Сбиты и подавлены 127 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских ударов были ранены три мирных жителя, им оказывается необходимая медицинская помощь.