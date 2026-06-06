В Белгородской области погибли два мирных жителя после ударов БПЛА

Два мирных жителя погибли в Белгородской области из-за атак ВСУ В Белгородской области погибли два мирных жителя после ударов БПЛА

Москва6 июн Вести.В Краснояружском и Шебекинском округах Белгородской области к двум смертям среди мирного населения привела очередная атака Украины. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Это произошло из-за ударов ВСУ беспилотниками минувшей ночью.

В результате целенаправленных ударов ВСУ в Краснояружском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя написал Шуваев в MAX

Ночью 6 июня Белгородская область 69 раз подвергалась атакам со стороны Украины. В области было сбито 80 единиц ударной техники противника.