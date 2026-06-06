Москва6 июнВести.В Краснояружском и Шебекинском округах Белгородской области к двум смертям среди мирного населения привела очередная атака Украины. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.
Это произошло из-за ударов ВСУ беспилотниками минувшей ночью.
В результате целенаправленных ударов ВСУ в Краснояружском и Шебекинском округах погибли два мирных жителянаписал Шуваев в MAX
Ночью 6 июня Белгородская область 69 раз подвергалась атакам со стороны Украины. В области было сбито 80 единиц ударной техники противника.