Шуваев рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за последние 24 часа За последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз

Москва3 июл Вести.За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 90 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня написал глава региона в мессенджере МАХ

Утром 3 июля, в пятницу, в Белгороде погибла одна мирная жительница. Она получила смертельные травмы во время ракетного удара. После на территории инфраструктурного объекта произошел пожар, в городе и округе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Еще семь человек пострадали от действий ВСУ в Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах, троим потребовалась госпитализация. Вся необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме.