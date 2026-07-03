Москва3 июлВести.В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ на территории Белгорода и Белгородского округа зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Информацию разместил в MAX региональный оперштаб.

Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения

говорится в сообщении

Пожарные расчеты тушат возгорание на территории инфраструктурного объекта. Повреждения получили пять автомобилей. На местах работают аварийные службы.

Жертвой прилета снаряда стала мирная жительница Белгорода. Уточняется информация о других последствиях.