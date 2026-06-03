Москва3 июнВести.Мирная жительница села Лаптевка Белгородской области пострадала в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Происшествие случилось в Ракитянском округе.
В результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голенинаписано в канале ведомства в MAX
Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Там ей оказывается вся необходимая помощь.
Произошло возгорание одного частного дома – огонь в нем был ликвидирован.