Жительница Белгородской области получила ранения во время ракетного обстрела

В Белгородской области женщина пострадала при ракетном обстреле Жительница Белгородской области получила ранения во время ракетного обстрела

Москва3 июн Вести.Мирная жительница села Лаптевка Белгородской области пострадала в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Происшествие случилось в Ракитянском округе.

В результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени написано в канале ведомства в MAX

Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Там ей оказывается вся необходимая помощь.

Произошло возгорание одного частного дома – огонь в нем был ликвидирован.