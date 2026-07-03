В Белгородской области ранена мирная жительница при атаке ВСУ

Жительница Белгородской области пострадала при массированном обстреле ВСУ В Белгородской области ранена мирная жительница при атаке ВСУ

Москва3 июл Вести.В Белгородской области в результате массированного ракетного обстрела со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Пострадала женщина.

Одна женщина получила ранение, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь написал Шуваев в MAX

Ранее также сообщалось о том, что еще одна мирная жительница Белгородской области погибла при массированном обстреле со стороны ВСУ. Также был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре.

Это вызвало перебои в работе электричества в Белгороде.