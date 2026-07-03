Москва3 июлВести.В Белгородской области в результате массированного ракетного обстрела со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.
Пострадала женщина.
Одна женщина получила ранение, ей оказывается вся необходимая медицинская помощьнаписал Шуваев в MAX
Ранее также сообщалось о том, что еще одна мирная жительница Белгородской области погибла при массированном обстреле со стороны ВСУ. Также был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре.
Это вызвало перебои в работе электричества в Белгороде.