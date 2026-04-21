Москва21 апрВести.Украинские боевики с применением беспилотника атаковали социальный объект в Белгороде, в результате вражеской агрессии ранена мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгороданаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
В здании повреждены остекление и фасад.