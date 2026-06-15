Москва15 июнВести.Жительница Белгородской области получила ранения при сбросе взрывного устройства ВСУ на частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Противник совершил атаку ночью 15 июня в хуторе Масычево.

Женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода

говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Дом и две надворные постройки сгорели в результате атаки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.