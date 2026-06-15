Женщина ранена при сбросе взрывного устройства ВСУ на дом под Белгородом

Женщина пострадала при сбросе взрывного устройства ВСУ на дом под Белгородом Женщина ранена при сбросе взрывного устройства ВСУ на дом под Белгородом

Москва15 июн Вести.Жительница Белгородской области получила ранения при сбросе взрывного устройства ВСУ на частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Противник совершил атаку ночью 15 июня в хуторе Масычево.

Женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Дом и две надворные постройки сгорели в результате атаки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.