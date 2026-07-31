Москва31 июлВести.Мирная жительница Белгородской области получила ранения после взрыва украинского беспилотника на территории частного дома. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг совершил атаку в поселке Октябрьский.
На территории частного дома взорвался БПЛА. Женщине, получившей акубаротравму, оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Дальнейшее лечение женщина продолжит амбулаторно.
В поселке также были повреждены окна в домах, заборы, крыша в гараже и два автомобиля.