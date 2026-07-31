Мирная белгородка пострадал после взрыва украинского БПЛА около частного дома

Украинский БПЛА взорвался около частного дома под Белгородом, пострадал человек Мирная белгородка пострадал после взрыва украинского БПЛА около частного дома

Москва31 июл Вести.Мирная жительница Белгородской области получила ранения после взрыва украинского беспилотника на территории частного дома. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг совершил атаку в поселке Октябрьский.

На территории частного дома взорвался БПЛА. Женщине, получившей акубаротравму, оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Дальнейшее лечение женщина продолжит амбулаторно.

В поселке также были повреждены окна в домах, заборы, крыша в гараже и два автомобиля.