Москва19 июлВести.В Белгороде вражеский БПЛА взорвался на территории коммерческого объекта, в результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Белгороде в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта у женщины осколочные ранения ногговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Пострадавшую везут в больницу, подробностей о ее состоянии нет. Навес здания поврежден.
Еще двое мирных жителей области получили ранения в селе Санково Грайворонского округа и населенном пункте Грузское Борисовского округа.