В результате атаки со стороны Украины по Белгороду ранена женщина

Женщина пострадала при детонации украинского дрона в Белгороде В результате атаки со стороны Украины по Белгороду ранена женщина

Москва19 июл Вести.В Белгороде вражеский БПЛА взорвался на территории коммерческого объекта, в результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгороде в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта у женщины осколочные ранения ног говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Пострадавшую везут в больницу, подробностей о ее состоянии нет. Навес здания поврежден.

Еще двое мирных жителей области получили ранения в селе Санково Грайворонского округа и населенном пункте Грузское Борисовского округа.