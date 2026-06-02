БПЛА нанес удар по частному дому в Белгородской области, пострадал ребенок

В Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, пострадал ребенок

Москва2 июн Вести.Территория Белгородской области была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщает оперштаб региона.

По информации источника, происшествие случилось в селе Бочковка Белгородского округа. В результате него пострадал ребенок.

11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую клиническую больницу написано в канале ведомства в MAX

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Также детонация привела к нанесению ущерба жилому дому. У помещения повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.