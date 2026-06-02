Москва2 июнВести.Территория Белгородской области была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщает оперштаб региона.
По информации источника, происшествие случилось в селе Бочковка Белгородского округа. В результате него пострадал ребенок.
11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую клиническую больницунаписано в канале ведомства в MAX
Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
Также детонация привела к нанесению ущерба жилому дому. У помещения повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.