Москва30 апрВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал населенный пункт в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под ударом оказался поселок Дубовое Белгородского района.
Ранен мирный жительговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица, мужчину эвакуировали в областную клиническую больницу.
Кроме того, были повреждены три транспортных средства: грузовой автомобиль и две легковые машины. Также поврежден фасад коммерческого объекта.