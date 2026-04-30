Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

БПЛА ударил по белгородскому поселку Дубовое, ранен мирный житель Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Москва30 апр Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал населенный пункт в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под ударом оказался поселок Дубовое Белгородского района.

Ранен мирный житель говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица, мужчину эвакуировали в областную клиническую больницу.

Кроме того, были повреждены три транспортных средства: грузовой автомобиль и две легковые машины. Также поврежден фасад коммерческого объекта.