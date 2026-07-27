В Белгороде мужчина пострадал при детонации беспилотника ВСУ о землю

Белгородец пострадал при детонации беспилотника ВСУ о землю В Белгороде мужчина пострадал при детонации беспилотника ВСУ о землю

Москва27 июл Вести.В Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат сдетонировал о землю — пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Вследствие детонации беспилотника о землю мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки посечены фасад здания и навес говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удары также попали населенные пункты Никольское, Майский, Косилово. Повреждены 3 грузовые машины и административное здание предприятия.