Белгородец ранен после атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры

Мирный белгородец ранен после атаки ВСУ на объект транспортной инфраструктуры Белгородец ранен после атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры

Москва3 июн Вести.Житель Белгородской области получил ранения после атаки украинского беспилотника на объект транспортной инфраструктуры в районе поселка Томаровка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Мужчина получил акубаротравму и ушиб мягких тканей предплечья. Для обследования бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода – сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ударам врага подверглись и другие населенные пункты. Так, в селе Верхопенье беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждены оборудование, навес и две машины. В селе Новенькое поврежден инфраструктурный объект; в поселке Борисовка — 2 частных дома и 5 транспортных средств; в селе Дорогощь — трактор, авто и 3 частных дома, разрушена хозпостройка; в селе Муром — складское помещение; в селе Новая Таволжанка — частный дом; в селе Белянка сгорел УАЗ. В селе Маломихайловка поврежден КамАЗ, перебита ЛЭП; в хуторе Ржавец посечены грузовой и легковой автомобили.

Информация о других последствиях уточняется.