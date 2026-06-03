Москва3 июнВести.Житель Белгородской области получил ранения после атаки украинского беспилотника на объект транспортной инфраструктуры в районе поселка Томаровка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Мужчина получил акубаротравму и ушиб мягких тканей предплечья. Для обследования бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода –сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ударам врага подверглись и другие населенные пункты. Так, в селе Верхопенье беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждены оборудование, навес и две машины. В селе Новенькое поврежден инфраструктурный объект; в поселке Борисовка — 2 частных дома и 5 транспортных средств; в селе Дорогощь — трактор, авто и 3 частных дома, разрушена хозпостройка; в селе Муром — складское помещение; в селе Новая Таволжанка — частный дом; в селе Белянка сгорел УАЗ. В селе Маломихайловка поврежден КамАЗ, перебита ЛЭП; в хуторе Ржавец посечены грузовой и легковой автомобили.
Информация о других последствиях уточняется.