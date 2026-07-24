Оперштаб: один человек пострадал при ударе по Белгороду и Белгородскому округу

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгороду Оперштаб: один человек пострадал при ударе по Белгороду и Белгородскому округу

Москва24 июл Вести.Один человек пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородскому округу, об этом сообщает оперативный штаб региона.

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ. Пострадал мирный житель говорится в сообщении, опубликованном вечером 24 июля в канале МАХ

По данным оперштаба, в Белгороде беспилотный летательный аппарат ударил по коммерческому объекту. В результате мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Его доставляют в областную клиническую больницу. При этом в здании были повреждены остекление и фасад.

В поселке Дубовое Белгородского коуна беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом. В этой связи загорелся один из балконов. Возгорание удалось ликвидировать. Также в квартирах выбиты стекла в окнах, повреждения получила газовая труба.