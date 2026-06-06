В Белгородской области еще один мирный житель ранен после атаки ВСУ на авто

В Белгородской области еще один мирный житель пострадал от атак ВСУ В Белгородской области еще один мирный житель ранен после атаки ВСУ на авто

Москва6 июн Вести.В селе Отрадное Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате удара ранения получил мирный житель. Об этом заявил оперативный штаб региона.

Дрон атаковал автомобиль. Мужчину попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали осколочное ранение плеча и акубаротравму. Для продолжения лечения пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Незадолго до этого также стало известно, что в поселке Октябрьский 12-летняя девочка была госпитализирована с ранением глаза, множественными осколочными травмами предплечья и ног после атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль.

Ударам со стороны противника подверглись и другие населенные пункты. В селе Пристень FPV-дрон ударил по машине — повреждено транспортное средство, разбиты окна в частном доме. В селе Графовка от детонации БПЛА повреждено остекление одной квартиры в МКД. В селе Ивановская Лисица при детонации FPV-дрона повреждены окна частного дома и легковушка.

Информация о последствиях уточняется.