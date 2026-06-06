В белгородском поселке Октябрьский девочка ранена после атаки ВСУ на авто

В белгородском поселке ребенок ранен после атаки ВСУ на авто В белгородском поселке Октябрьский девочка ранена после атаки ВСУ на авто

Москва6 июн Вести.В поселке Октябрьский Белгородской области 12-летняя девочка получила ранения после атаки украинского FPV-дрон на гражданский автомобиль. Об этом заявил оперативный штаб региона.

FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Транспортное средство повреждено. Также в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.