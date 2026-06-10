Москва10 июнВести.Автомобиль с супругами и их сыном был атакован украинским беспилотным летательных аппаратом в районе поселка Пролетарский в Ракитянском округе Белгородской области, сообщает региональный Оперативный штаб.
Уточняется, что в транспортное средство попал FPV-дрон ВСУ.
Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалосьговорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX
У женщины диагностировали осколочные ранения руки и плеча, 21-летний молодой человек получил ранения глаза.
Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.