В Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину с семьей

Дрон ВСУ ударил по машине с семьей в Белгородской области В Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину с семьей

Москва10 июн Вести.Автомобиль с супругами и их сыном был атакован украинским беспилотным летательных аппаратом в районе поселка Пролетарский в Ракитянском округе Белгородской области, сообщает региональный Оперативный штаб.

Уточняется, что в транспортное средство попал FPV-дрон ВСУ.

Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось говорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX

У женщины диагностировали осколочные ранения руки и плеча, 21-летний молодой человек получил ранения глаза.

Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.