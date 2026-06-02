Москва2 июнВести.В районе села Посохово украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате вражеской агрессии пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего ушиб мягких тканей голени

говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

Транспортное средство повреждено.