Трое жителей Белгородской области ранены после удара ВСУ по движущемуся авто

Дрон ВСУ атаковал движущееся авто под Белгородом, ранены трое мужчин Трое жителей Белгородской области ранены после удара ВСУ по движущемуся авто

Москва2 июн Вести.В районе села Посохово украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате вражеской агрессии пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего ушиб мягких тканей голени говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

Транспортное средство повреждено.