Мирный белгородец пострадал после удара дрона ВСУ по гражданскому авто

Дрон ВСУ ударил по гражданскому авто в Белгородской области, ранен мирный житель Мирный белгородец пострадал после удара дрона ВСУ по гражданскому авто

Москва1 июн Вести.На участке автодороги Бессоновка — Солохи украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате киевской агрессии ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног. Попутным транспортом он доставлен в Белгородскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. Для продолжения лечения пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Транспортное средство повреждено.

Помимо прочего, в Шебекине при детонации БПЛА повреждены грузовик и две легковушки; в селе Грузское — сооружение на территории предприятия. В селе Почаево от детонации дрона частично разрушена стена здания, находящегося на территории социального объекта.