Москва20 мая Вести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший получил осколочные ранения в области поясницы… Лечение продолжит амбулаторно –