Три мирных жителя пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Три жителя Белгородской области пострадали после атак ВСУ Три мирных жителя пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Москва15 июл Вести.Три мирных жителя получили ранения после атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удары ночью и утром 15 июля.

В городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Никольское дрон атаковал частный дом — мирного жителя с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки везут в больницу. В доме повреждено остекление.