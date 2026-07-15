Москва15 июлВести.Три мирных жителя получили ранения после атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг нанес удары ночью и утром 15 июля.
В городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В селе Никольское дрон атаковал частный дом — мирного жителя с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки везут в больницу. В доме повреждено остекление.