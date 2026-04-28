Гладков: три мирных жителя пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области Гладков: три мирных жителя пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Москва28 апр Вести.В Шебекинском округе Белгородской области от удара ВСУ пострадали еще три мирных жителя, сообщил в своем MAX-канале вечером во вторник, 28 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль ранены трое. Автомобиль уничтожен огнем написал глава области

По его словам, пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, они будут госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка дрон нанес удар по социальному объекту - повреждены фасад и остекление. Есть повреждения транспортных средств, частных домов, МКД и предприятий в других селах.