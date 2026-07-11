Москва11 июлВести.Украинский дрон влетел в автомобиль под Белгородом, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области в MAX.
При атаке женщине оторвало руку, а мужчина был ранен в лицо. Пострадавших доставили в больницу.
У женщины осколочные ранения и травматическая ампутация руки – состояние крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лицаговорится в сообщении
Беспилотник атаковал машину в районе села Черемошное Белгородского округа. Это произошло ранним утром субботы, 11 июля. Автомобиль был поврежден при ударе.