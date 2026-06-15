FPV-дрон атаковал автомобиль с двумя мирными жителями в Белгородской области

Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона FPV-дрон атаковал автомобиль с двумя мирными жителями в Белгородской области

Москва15 июн Вести.Территория Белгородской области подверглась атаке со стороны Украины. FPV-дрон совершил удар по автомобилю с двумя гражданскими лицами, оба были ранены, сообщает оперштаб региона.

Инцидент произошел в районе села Дорогощь Грайворонского округа.

В результате атаки FPV-дрона на автомобиль двое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела написано в канале ведомства в MAX

Оба были госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Также ущерб нанесен машине.