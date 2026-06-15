Москва15 июнВести.Территория Белгородской области подверглась атаке со стороны Украины. FPV-дрон совершил удар по автомобилю с двумя гражданскими лицами, оба были ранены, сообщает оперштаб региона.
Инцидент произошел в районе села Дорогощь Грайворонского округа.
В результате атаки FPV-дрона на автомобиль двое мужчин получили осколочные ранения различных частей теланаписано в канале ведомства в MAX
Оба были госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Также ущерб нанесен машине.