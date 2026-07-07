Москва7 июлВести.Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
ЧП произошло в селе Таврово на территории Белгородского округа.
FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителяговорится в публикации Оперштаба в MAX
Мужчине оказали первую помощь на месте. Он отказался от дальнейшей госпитализации. У женщины диагностировали акубаротравму, пострадавшую перевозят в областной центр для дальнейшего обследования.