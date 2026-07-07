Мужчина и женщина ранены при атаке на автобус в Белгородской области

FPV-дрон взорвался около автобуса в Белгородской области, ранены два человека Мужчина и женщина ранены при атаке на автобус в Белгородской области

Москва7 июл Вести.Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

ЧП произошло в селе Таврово на территории Белгородского округа.

FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации Оперштаба в MAX

Мужчине оказали первую помощь на месте. Он отказался от дальнейшей госпитализации. У женщины диагностировали акубаротравму, пострадавшую перевозят в областной центр для дальнейшего обследования.