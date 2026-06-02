Москва2 июн Вести.Мирный житель Белгородской области получил ранения после атаки украинского FPV-дрона на гражданский автобус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удар в Шебекине.

FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода