Москва2 июнВести.Мирный житель Белгородской области получил ранения после атаки украинского FPV-дрона на гражданский автобус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг нанес удар в Шебекине.
FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В результате детонации дрона автобус сгорел, также осколками посечена легковушка.