Два человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона

В Белгородской области два человека получили осколочные ранения при атаке дрона Два человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона

Москва5 июн Вести.Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате детонации украинского дрона в селе Ясные Зори. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

С осколочными ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно говорится в сообщении

Кроме того, при детонации FPV-дрона в селе Дорогощь Грайворонского округа загорелся легковой автомобиль, его оперативно потушили.

В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник повредил один из корпусов предприятия, а также газовую трубу.