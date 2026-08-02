Дрон ВСУ сдетонировал на предприятии в Белгородской области, ранены два человека

Два жителя Белгородской области ранены после детонации дрона ВСУ на предприятии Дрон ВСУ сдетонировал на предприятии в Белгородской области, ранены два человека

Москва2 авг Вести.Украинский беспилотник сдетонировал на предприятии в селе Ясные Зори, в результате террористической агрессии врага ранения получили два человека. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под вражеские удары также попали населенные пункты Разумное, Зимовное, Глотово, Борисовка, Илек-Кошары. Повреждены автомобиль, оборудование, частный дом, две единицы сельхозтехники. Также еще в одном частном доме произошло возгорание, которое было потушено.