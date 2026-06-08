Оперштаб: два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Ребенок и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Оперштаб: два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва8 июн Вести.Подросток и мужчина пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, об этом сообщили в оперативном штабе региона. У мальчика диагностированы ранения головы и бедра.

В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра говорится в сообщении оперштаба в канале МАХ

Пострадавший доставлен в детскую областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Перед этим в селе Яснрые Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. В результате мужчина самостоятельно обратился за помощью медиков. Врачи диагностировали у пострадавшего акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Лечение мужчина проходит амбулаторно.