Москва22 апрВести.Мужчина и 15-летний подросток пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Глакдов.
В Грайвороне FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — ранен водитель.
Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечениенаписал Гладков в своем канале в мессенджере MAX
Автомобиль сгорел.
В селе Никольское дрон сдетонировал на парковке объекта торговли, в результате чего пострадал 15-летний мальчик, который в момент атаки находился рядом. Он получил слепые осколочные ранения живота. В настоящее время его доставляют в больницу. Повреждены 4 машины.