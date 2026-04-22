Мужчина и 15-летний подросток ранены под Белгородом в результате атак ВСУ

Москва22 апр Вести.Мужчина и 15-летний подросток пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Глакдов.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — ранен водитель.

Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX

Автомобиль сгорел.

В селе Никольское дрон сдетонировал на парковке объекта торговли, в результате чего пострадал 15-летний мальчик, который в момент атаки находился рядом. Он получил слепые осколочные ранения живота. В настоящее время его доставляют в больницу. Повреждены 4 машины.