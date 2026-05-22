Москва22 маяВести.В селе Ясные Зори украинский беспилотник сдетонировал на территории предприятия, в результате агрессии ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Мужчина, получивший минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX
Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.