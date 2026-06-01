Москва1 июнВести.Украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в Белгородской области, в результате агрессии ранения получили 4 мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Атака произошла в селе Новая Деревня.
Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела попутным транспортом доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один из них сейчас находится в операционной, двое — госпитализированы в профильное отделение. Четвертый пострадавший после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечениеговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Помимо прочего, в селе Почаево три FPV-дрона нанесли удар по социальному объекту. В Шебекине от удара БПЛА загорелся грузовой автомобиль, осколками посечена еще одна машина. В селе Грузское также поврежден грузовик. В поселке Красная Яруга атакован социальный объект; в селе Отрадовка повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.
Информация о других последствиях уточняется.