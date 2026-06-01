Четыре белгородца ранены после детонации дрона ВСУ на автобусной остановке

Дрон ВСУ сдетонировал на автобусной остановке под Белгородом, ранены 4 человека Четыре белгородца ранены после детонации дрона ВСУ на автобусной остановке

Москва1 июн Вести.Украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в Белгородской области, в результате агрессии ранения получили 4 мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Атака произошла в селе Новая Деревня.

Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела попутным транспортом доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один из них сейчас находится в операционной, двое — госпитализированы в профильное отделение. Четвертый пострадавший после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Помимо прочего, в селе Почаево три FPV-дрона нанесли удар по социальному объекту. В Шебекине от удара БПЛА загорелся грузовой автомобиль, осколками посечена еще одна машина. В селе Грузское также поврежден грузовик. В поселке Красная Яруга атакован социальный объект; в селе Отрадовка повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.

Информация о других последствиях уточняется.