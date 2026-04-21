Двое мирных жителей в белгородских селах ранены после атак ВСУ

Москва21 апр Вести.В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения при атаках украинских беспилотников по гражданским авто. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В районе села Пуляевка … в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения… Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. В настоящее время ему проводят операцию написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX

В селе Солдатское мужчина также пострадал при атаке врага на гражданское авто. Предварительно, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица.

Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается необходимая медпомощь.