Москва21 апрВести.В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения при атаках украинских беспилотников по гражданским авто. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В районе села Пуляевка … в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения… Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. В настоящее время ему проводят операциюнаписал Гладков в своем канале в мессенджере MAX
В селе Солдатское мужчина также пострадал при атаке врага на гражданское авто. Предварительно, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица.
Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается необходимая медпомощь.